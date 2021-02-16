Возле Пивденного зафиксировали вражеский снайперский обстрел
На Донбассе с начала суток 16 февраля зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи Пивденного действовал вражеский снайпер.
Источник:Миноборони
Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие. По состоянию на 12:00 войска оккупантов осуществили 1 обстрел.
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Ситуация на Донбассе 16 февраля
Примерно в 11:00 возле Пивденного, что на луганском направлении, действовал вражеский снайпер,
– заявили в Минобороны.
К счастью, боевых потерь со стороны украинских военных нет.
Текущую ситуацию контролируют украинские воины.
Что установила разведка
- По информации Главного управления разведки, оккупационные войска продолжают держать 120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки и танки вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения.
- Кроме того, оккупанты усиливают систему наблюдения на передовых позициях с использованием переносных малогабаритных радиолокационных станций наземной разведки российского производства.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала
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