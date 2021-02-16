На Донбассе с начала суток 16 февраля зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи Пивденного действовал вражеский снайпер.

Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие. По состоянию на 12:00 войска оккупантов осуществили 1 обстрел. Читайте также Гибель 3 военных у Новолуганского: Зеленский провел экстренное совещание Ситуация на Донбассе 16 февраля Примерно в 11:00 возле Пивденного, что на луганском направлении, действовал вражеский снайпер,

– заявили в Минобороны. К счастью, боевых потерь со стороны украинских военных нет. Текущую ситуацию контролируют украинские воины. Что установила разведка По информации Главного управления разведки, оккупационные войска продолжают держать 120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки и танки вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки и танки по отводу тяжелого вооружения. Кроме того, оккупанты усиливают систему наблюдения на передовых позициях с использованием переносных малогабаритных радиолокационных станций наземной разведки российского производства.

Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала