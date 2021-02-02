Правоохоронці затримали 37-річного палія, який спричинив пожежу в "Епіцентрі" у Первомайську. Чоловік прийшов до торговельного центру з ножем та сокирою.

Джерело: фейсбук Сергія Шайхета

Чоловіка, який скоїв підпал "Епіцентру", раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями про умисне знищення або пошкодження майна, а також про замах на умисне вбивство.

На місці пожежі продовжує працювати поліція – забезпечує публічну безпеку та порядок. За попередньою інформацією, всіх відвідувачів та працівників "Епіцентру" вдалося евакуювати.

Що сталося у Первомайську