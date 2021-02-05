У бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова родилась дочь. Девочку назвали Эмма.

Источник: фейсбук Олега Сенцова

О рождении дочери Сенцов сообщил 5 февраля.

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На фото из больницы режиссер ласково держит дочь на руках и целует ее в лоб.

В комментариях к публикации о рождении Эммы Сенцова активно поздравляют пользователи соцсети.

Что известно о семье Олега Сенцова

Жена Сенцова Алла подала на развод, когда муж был в тюрьме. Женщина говорила, что статус жены политзаключенного не дает ей возможности взять ипотеку, чтобы приобрести квартиру во временно оккупированном Крыму. Отметим, Алла родом из Ивано-Франковщины, однако она активно поддерживала оккупацию полуострова.

У экс-супругов есть двое детей – Алина и Владислав, у которого диагностировали аутизм. Пока Сенцова содержали в российской тюрьме, они жили у матери, бабушки или же тети.



Старшие дети Олега Сенцова / Фото "Таблоид"

Обратите внимание! 10 мая 2014 года украинского режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили его в подготовке терактов и приговорили к 20 годам колонии. 7 сентября 2019 года режиссера вернули в Украину в рамках обмена пленными с Россией.