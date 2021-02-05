У Олега Сенцова родилась дочь: фото
У бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова родилась дочь. Девочку назвали Эмма.
Источник: фейсбук Олега Сенцова
О рождении дочери Сенцов сообщил 5 февраля.
Читайте также Сенцов встретился с выздоровевшим Балухом и анонсировал платформу политзаключенных: фото
На фото из больницы режиссер ласково держит дочь на руках и целует ее в лоб.
В комментариях к публикации о рождении Эммы Сенцова активно поздравляют пользователи соцсети.
Что известно о семье Олега Сенцова
Жена Сенцова Алла подала на развод, когда муж был в тюрьме. Женщина говорила, что статус жены политзаключенного не дает ей возможности взять ипотеку, чтобы приобрести квартиру во временно оккупированном Крыму. Отметим, Алла родом из Ивано-Франковщины, однако она активно поддерживала оккупацию полуострова.
У экс-супругов есть двое детей – Алина и Владислав, у которого диагностировали аутизм. Пока Сенцова содержали в российской тюрьме, они жили у матери, бабушки или же тети.
Поделиться новостью