Нового Госсекретаря США Энтони Блинкена связывает с Украиной не только длительный опыт работы в дипломатии, но и семейные корни. Он часто вспоминал, что его родственники иммигрировали в США с территории Украины – родственники Блинкена жили в Киеве.

Источник: 24 канал

Во время слушания в Комитете по иностранным делам Сената Энтони Блинкен выступил за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией.

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Назначение нового госсекретаря США

Сенат США 26 января утвердил Энтони Блинкена в должности Государственного секретаря США. Накануне кандидатуру Блинкена голосованием 15 против 3 поддержал Комитет Сената по иностранным делам, продемонстрировав ему мощную двухпартийную поддержку.

Договоренность Байдена и Меркель

Джо Байден и Ангела Меркель договорились согласовывать стратегические приоритеты в отношении Украины. Президент США отметил возможность возобновления активной работы международных альянсов, в частности НАТО и ЕС. Меркель стала третьим европейским лидером, с которым Байден провел переговоры в качестве президента США.

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