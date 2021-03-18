У них нет причин, – Арестович о вероятности широкомасштабного наступления России
Алексей Арестович убежден, что у России нет причин, чтобы начинать широкомасштабную войну. Однако Украина все равно должна готовиться.
Источник:24 канал
Если Россия все же будет наступать, все закончится "кровавой бойней" для обеих сторон. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Почему России невыгодно наступление
Мужчина отметил, что наступление не даст России никаких преимуществ. Поэтому Арестович сомневается, что Россия будет пытаться атаковать другие регионы Украины, как Донбасс.
Рациональных причин у них (России – 24 канал) нет, я их не вижу,
– утверждает Арестович.
Украина все равно должна готовиться
В то же время Арестович добавил, что Украине следует готовиться к сценарию полномасштабного военного конфликта на Донбассе.
"Сейчас мы живем в мире, когда информационное событие может весить больше, чем событие на фронте. Мне кажется, мир начал двигаться, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по меньшей мере, до 2035 года", – говорит спикер.
Кроме того, он добавил, что это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя. Арестович считает, что Украина должна стать настолько сильной, чтобы агрессор не рассматривал военные сценарии и понимал: воевать – дорого.
Вероятно ли полномасштабное наступление России
- Накануне российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что президент России Владимир Путин может готовить свое самое массовое преступление – наступление на Украину с использованием ракетных ударов. По словам публициста, Путин это готовит давно.
- В начале марта 2021 года правозащитники тоже говорили, что Россия готовится к военному наступлению.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отмечал, что Украина должна быть всегда готова к наступлению агрессора.
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