Алексей Арестович убежден, что у России нет причин, чтобы начинать широкомасштабную войну. Однако Украина все равно должна готовиться.

Если Россия все же будет наступать, все закончится "кровавой бойней" для обеих сторон. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Почему России невыгодно наступление

Мужчина отметил, что наступление не даст России никаких преимуществ. Поэтому Арестович сомневается, что Россия будет пытаться атаковать другие регионы Украины, как Донбасс.

Рациональных причин у них (России – 24 канал) нет, я их не вижу,

– утверждает Арестович.

Украина все равно должна готовиться

В то же время Арестович добавил, что Украине следует готовиться к сценарию полномасштабного военного конфликта на Донбассе.

"Сейчас мы живем в мире, когда информационное событие может весить больше, чем событие на фронте. Мне кажется, мир начал двигаться, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по меньшей мере, до 2035 года", – говорит спикер.

Кроме того, он добавил, что это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя. Арестович считает, что Украина должна стать настолько сильной, чтобы агрессор не рассматривал военные сценарии и понимал: воевать – дорого.

Вероятно ли полномасштабное наступление России