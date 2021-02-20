У него есть потенциал быть самостоятельным, – реакция Корниенко на ролик Разумкова
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков до старта новой сессии выпустил видеоролик. Это восприняли как намек на старт самостоятельной политической карьеры. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает шаг с видео интересным, однако говорит, что цель была – более маркетинговая.
Источник:"Левый берег"
Свою оценку нынешней деятельности Разумкова Корниенко дал в интервью.
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Как технологи, мы друг друга не комментируем, – Корниенко
Он (Разумков – 24 канал) открыл страницу, надо ее "пушануты" со старта. Это хороший повод, чтобы все об этом говорили. Как технологи, мы с Дмитрием друг друга не комментируем,
– отметил Корниенко.
Глава "Слуги народа" считает, что спикер хотел привлечь внимание к старту сессии, которая должна быть более продуктивной, чем предыдущая. Касательно аудитории видео – это избиратели, которые ориентируются, как на "Слугу народа", так и самого Разумкова.
Себя Корниенко не видит отдельно от Зеленского
Он не является членом партии, у него своя стратегия, как в топ-чиновника, он может действовать по своему усмотрению,
– добавил Корниенко.
Политик уверяет, себя лично он не видит отдельно от Зеленского и занимается тем, о чем договорились. Корниенко говорит, что команда была для того, чтобы совместно работать в течение 5 лет, однако не исключает, что у кого-то может быть другая позиция.
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"Проблема в практической плоскости. Когда мы обещаем принять такой-то закон – мы обещаем это вместе. А потом выясняется, что мы по-разному мыслим. У каждого депутата может быть свое мнение, но где грань между командностью и игрой в политику – вот вопрос", – сказал нардеп.
Конфликта между Разумковым и Офисом президента нет
Несмотря на это Корниенко уверяет, что конфликта между председателем Верховной Рады и Офисом Президента нету. Есть только определенные дискуссии. Вместе с тем глава "Слуги народа" не исключает, что Разумков может уйти в "свободное плавание".
Я думаю, что у него есть потенциал быть самостоятельным,
– сказал Корниенко.
Разумкова не против заменить Стефанчуком, – СМИ
Отметим, что в последнее время появилась информация, что в Офисе Президента могут быть недовольны действиями Разумкова. Беспокоит его отдельность и самостоятельность. Из-за этого, писали СМИ, Зеленский даже не против заменить Разумкова его первым заместителем Русланом Стефанчуком.
Смотрите ролик Дмитрия Разумкова:
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