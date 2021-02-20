Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков до старта новой сессии выпустил видеоролик. Это восприняли как намек на старт самостоятельной политической карьеры. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает шаг с видео интересным, однако говорит, что цель была – более маркетинговая.

Свою оценку нынешней деятельности Разумкова Корниенко дал в интервью.

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Как технологи, мы друг друга не комментируем, – Корниенко

Он (Разумков – 24 канал) открыл страницу, надо ее "пушануты" со старта. Это хороший повод, чтобы все об этом говорили. Как технологи, мы с Дмитрием друг друга не комментируем,

– отметил Корниенко.

Глава "Слуги народа" считает, что спикер хотел привлечь внимание к старту сессии, которая должна быть более продуктивной, чем предыдущая. Касательно аудитории видео – это избиратели, которые ориентируются, как на "Слугу народа", так и самого Разумкова.

Себя Корниенко не видит отдельно от Зеленского

Он не является членом партии, у него своя стратегия, как в топ-чиновника, он может действовать по своему усмотрению,

– добавил Корниенко.

Политик уверяет, себя лично он не видит отдельно от Зеленского и занимается тем, о чем договорились. Корниенко говорит, что команда была для того, чтобы совместно работать в течение 5 лет, однако не исключает, что у кого-то может быть другая позиция.

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"Проблема в практической плоскости. Когда мы обещаем принять такой-то закон – мы обещаем это вместе. А потом выясняется, что мы по-разному мыслим. У каждого депутата может быть свое мнение, но где грань между командностью и игрой в политику – вот вопрос", – сказал нардеп.

Конфликта между Разумковым и Офисом президента нет

Несмотря на это Корниенко уверяет, что конфликта между председателем Верховной Рады и Офисом Президента нету. Есть только определенные дискуссии. Вместе с тем глава "Слуги народа" не исключает, что Разумков может уйти в "свободное плавание".

Я думаю, что у него есть потенциал быть самостоятельным,

– сказал Корниенко.

Разумкова не против заменить Стефанчуком, – СМИ

Отметим, что в последнее время появилась информация, что в Офисе Президента могут быть недовольны действиями Разумкова. Беспокоит его отдельность и самостоятельность. Из-за этого, писали СМИ, Зеленский даже не против заменить Разумкова его первым заместителем Русланом Стефанчуком.

Обратите внимание! Сейчас и в Офисе Президента, и в "Слуге народа" в Раде опровергают информацию о любом конфликте с Разумковым.

Смотрите ролик Дмитрия Разумкова: