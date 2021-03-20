У нас с Россией война, – Шмыгаль объяснил, почему Украина отказалась от "Спутника V"
Денис Шмыгаль объяснил, почему Украина отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Одна из причин – война, которую Россия ведет на Донбассе.
Источник:Bild
Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью немецкому изданию.
Читайте также ЕС не предоставит паспорт вакцинации тем, кто привит российским "Спутником V"
Шмыгаль о причинах отказа от вакцины "Спутник V"
По словам главы правительства Украины, первая причина отказа от "Спутник V" заключается в том, что российская вакцина не прошла необходимых стадий клинических исследований.
И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт,
– пояснил Шмыгаль.
Премьер добавил, что Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сейчас из 6 из них подписаны предварительные соглашения, а 3 вакцины зарегистрированы в Украине – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.
Вакцина "Спутник V": последние новости
- Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V". Препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний.
- Кроме того, ЕС планирует ввести COVID-паспорта. Однако не знает, что делать со Словакией и Венгрией, которые закупили российскую вакцину.
- Россия пытается навязать свой "Спутник V" другим странам. Секретарь СНБО Украины назвал такое поведение "дипломатически-вакционной игрой".
- А министр культуры Александр Ткаченко связал слухи о смертельных последствиях вакцинации AstraZeneca с пиаром Россией "Спутника V". В Москве заявление назвали "фантазийным миром Украины".
Поделиться новостью