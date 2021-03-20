Денис Шмыгаль объяснил, почему Украина отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Одна из причин – война, которую Россия ведет на Донбассе.

Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью немецкому изданию.

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Шмыгаль о причинах отказа от вакцины "Спутник V"

По словам главы правительства Украины, первая причина отказа от "Спутник V" заключается в том, что российская вакцина не прошла необходимых стадий клинических исследований.

И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт,

– пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сейчас из 6 из них подписаны предварительные соглашения, а 3 вакцины зарегистрированы в Украине – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

Важно! Российскую вакцину "Спутник V" официально запретили в Украине. Кабинет министров не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые изготовило государство-агрессор.

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