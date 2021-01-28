У нас чистая совесть, – Ермак о расследовании Bellingcat по делу "вагнеровцев"
Андрей Ермак заявил, что Офис Президента готов к любым расследованиям, в том числе и журналистов Bellingcat по делу о "вагнеровцах". Глава ОП отметил, что им "нечего бояться и скрывать".
Источник: НВ
Ермак добавил, что на Банковой "с большим уважением относятся и к Bellingcat, и ко всем независимым и честным журналистам в мире".
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О каком расследовании говорится
В декабре 2020 года расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства планирования спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть своего расследования по этой теме Bellingcat планирует выпустить в первом квартале 2021 года.
Ранее в Офисе Президента отрицали факт подготовки такой операции, называя тем более неправдивой информацию о том, что задержание боевиков украинской стороной могло провалиться из-за действий Банковой.
Позиция Андрея Ермака
Глава ОП предложил дождаться публикации расследования Bellingcat и заявил, что "нам нечего бояться и скрывать".
Мы абсолютно открыты и готовы к любым расследованиям, поскольку у нас чистая совесть, чистые руки и честная позиция. Сейчас – во всяком случае то, что я слышал из СМИ, – говорилось о каких-то отрывочных интервью каких-то людей, на основании которых был создан весь этот информационный нарратив,
– добавил Ермак.
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Дело "вагнеровцев": что известно
- В санатории под Минском 29 июля 2020 года задержали 33 российских граждан. Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов, а Александр Лукашенко тогда назвал задержание россиян из ЧВК "Вагнера" "чрезвычайным происшествием" и заявил о "грязных намерениях" России.
- В августе в соцсетях и некоторых СМИ, которые ссылались на неназванные источники, появилась информация о том, что задержанных в июле в Беларуси российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы. Они якобы больше года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе, в частности к сбитию малайзийского самолета рейса MH17.
- Служба безопасности Украины назвала сообщения об участии СБУ в спецоперации российским фейком и информационным вбросом.
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