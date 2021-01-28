Андрей Ермак заявил, что Офис Президента готов к любым расследованиям, в том числе и журналистов Bellingcat по делу о "вагнеровцах". Глава ОП отметил, что им "нечего бояться и скрывать".

Источник: НВ

Ермак добавил, что на Банковой "с большим уважением относятся и к Bellingcat, и ко всем независимым и честным журналистам в мире".

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О каком расследовании говорится

В декабре 2020 года расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства планирования спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть своего расследования по этой теме Bellingcat планирует выпустить в первом квартале 2021 года.

Ранее в Офисе Президента отрицали факт подготовки такой операции, называя тем более неправдивой информацию о том, что задержание боевиков украинской стороной могло провалиться из-за действий Банковой.

Позиция Андрея Ермака

Глава ОП предложил дождаться публикации расследования Bellingcat и заявил, что "нам нечего бояться и скрывать".

Мы абсолютно открыты и готовы к любым расследованиям, поскольку у нас чистая совесть, чистые руки и честная позиция. Сейчас – во всяком случае то, что я слышал из СМИ, – говорилось о каких-то отрывочных интервью каких-то людей, на основании которых был создан весь этот информационный нарратив,

– добавил Ермак.

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