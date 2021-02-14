У МЗС відповіли на заяви Кремля щодо "посередництва" у війні на Донбасі
У Міністерстві закордонних справ обурилися останніми заявами Росії щодо конфлікту на Донбасі. Водночас у зовнішньополітичному відомстві нагадали про агресію Кремля щодо України та розповіли про нинішню ситуацію.
Источник:Пресслужба МЗС України
Россия начала необъявленную войну против Украины 7 лет назад. И сейчас, отмечают в МИД, Кремль перешел к следующему этапу своей вооруженной агрессии на украинском Донбассе.
Актуально Путин заявил, что не оставит Донбасс: детали
Что говорят в МИД о преступных действиях России в Донбассе
О присутствии Кремля в конфликте на Донбассе
- Российские спецназовцы и военные - причем без знаков различия - организованно, методично и целенаправленно осуществляли захват местных органов власти, полицейских участков, украинских военных объектов на Донбассе, проводили другие силовые операции против украинской армии и правоохранительных органов.
- С территории России вели непрерывные артиллерийские и ракетные обстрелы позиций украинских пограничников и Вооруженных Сил.
- Российские военные подразделения вместе с тяжелой техникой и другими средствами осуществляли военное вторжение и принимали непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины.
Российское военное присутствие на оккупированной части Донбасса продолжается по сей день. Незаконное пересечение неконтролируемой участка российско-украинской границы транспортными эшелонами и военной техникой стали постоянной практикой. Информация о регулярные нарушения государственной границы Украины у многочисленных отчетах ОБСЕ,
- отметили дипломаты.
О "посредническую" роль России в конфликте
- Россия от первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.
- Россия с первого дня сознательно не выполняет достигнутые при посредничестве ОБСЕ, а также Германии и Франции минские и нормандские договоренности.
- После того, как Россия подписала "Минск" и решение о прекращении огня вдоль линии разграничения произошел захват Дебальцево и других украинских территорий.
- Все дальнейшие действия России до сегодняшнего дня направлены на разрушение любых усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий.
О блокировании Россией усилий Украины по миру на Донбассе
- Работа ТКГ блокирует под разными предлогами, а также согласованы на экспертном уровне решения российская сторона отказывается финализировать.
- После достижения перемирия в июле 2020 году на линии разграничения усиливаются провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Они применяют, в частности, запрещенную минскими договоренностями оружие.
- Российские вооруженные формирования с начала 2021 все чаще используют снайперские обстрелы украински позиций. И это приводит к новым человеческим жертвам.
- Международные организации, прежде всего Красный Крест до сих пор не имеют полного и безусловного допуска к пострадавшего населения и удерживаемых лиц на оккупированных территориях. А патрули СММ ОБСЕ и дальше продолжают сталкиваться с многочисленными препятствиями.
О требованиях к России
- Кремль прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта.
- Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта.
- В то же время Украина призвала Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует. А также вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.
Обратите внимание Агрессия России в Донбассе продолжается: главное из выступления Кравчука на Совбезе ООН
На что могла быть такая реакция МИД Украины
- В Кремле неоднократно заявляли, что не является стороной конфликта на Донбассе, отрицая наличие российских войск на территории Украины.
- Недавно постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что власть Украины уже не пытается скрывать упрямое нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений. Также он обвинил Германию и Францию в соучастии в "преступлениях" на Донбассе.
- 28 января оккупанты представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", в которой предусмотрели захвата всей территории Донецкой и Луганской областей . Кроме того, боевики заявили о намерении провести референдум, чтобы объединить Донецк и Луганск.
- Приливает масла в огонь и то, что на форуме выступала главная пропагандистка Путина - Маргарита Симоньян. Так называемая журналистка заявила: "Россия, матушка, забери Донбасс домой". А уже после форума ее муж Тигран Кеосаян пригрозил, что вскоре оккупационные войска будут в Киеве.
- В феврале ситуация на Донбассе серьезно обострились - сначала было много раненых, а чуть позже начались первые потери. В целом на протяжении месяца погибли по меньшей мере 5 украинских воинов. Для сравнения: в январе ушли из жизни трое.
Поделиться новостью