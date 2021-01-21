Кабинет министров 21 января освободил от должности Виталия Немилостивого, заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского. Чиновника поймали пьяным за рулем. Сам политик признал свою вину, но отметил неправильные действия полиции.

Мол, представители полиции нарушили правила оформления протокола, когда его остановили. Об этом заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности рассказал в комментарии ТСН.

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Немилостивый отметил, что полицейские не соблюдали требования по оформлению ДТП. В частности, не были привлечены свидетели. Но сразу добавил, что не собирается жаловаться из-за этого нарушения.

У меня есть своя точка зрения на действия сотрудников ГАИ. Я не буду ни на кого жаловаться, не буду комментировать ничего. Я ехал, меня остановили. Я представился, дал свои документы, сказал сразу, что я виноват не выходя из авто,

– пояснил чиновник.

Он вспомнил, что с его документами ушли к себе в служебный автомобиль на время. Хотя, по его мнению, по закону они должны были действовать несколько иначе – по крайней мере привлечь свидетелей.

"Но это их дело, пусть они с собой сами разбираются", – отметил Немилостивый.

Заместитель вице-премьер-министра сообщил, что инцидент произошел ночью с 29 на 30 декабря вблизи железнодорожного вокзала в Киеве. Он пытался доехать в отель, где к тому времени проживал. После этого вызвали человека, который сел за руль и отвез политика в место назначения.

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