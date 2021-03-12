Сегодня мотивации заводить детей у молодежи нет. Откладывание рождения ребенка в год приводит к увеличению доходов на 9%, а ставки заработной платы на 3%.

Прямой путь к экономической стагнации

Самый главный риск для экономики Украины будущего - вымирание украинцев и "сворачивание" экономики.

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Вы, наверное, уже видели новость, что всего за 10 лет рождаемость в Украине снизилась на 40%? Также вы знаете, что нас за 30 лет уже не 52 млн, а всего 37 млн. Но знаете ли вы, что снижение населения в стране оказывает прямое негативное влияние на экономику?

Меньше детей – меньше людей, а значит – меньше спрос на местную продукцию, меньше создаваемого для экономики продукта, меньше потребление… меньше экономика. И отсутствие демографической политики – прямой путь к экономической стагнации, несмотря на заявления о стратегиях-2030 и громких политических лозунгах.

Теперь фактаж:

1. В среднем семья тратит на воспитание ребенка до 18 лет почти 80 тыс. долларов (в регионах меньше, в Киеве – больше). Это данные фокус-групп, проведенных UIF, официальная статистика в разы меньше.

Государство дополнительно тратит на дошкольное, школьное и высшее образование (в среднем) еще около 20 тысяч долларов.

2. Падение рождаемости на 40% с 500 тыс. в год до 293 тыс. снижает потенциальный вклад в экономику следующих 10 лет на 9−11 млрд долларов (это не созданный внутренний спрос, а значит и продукт). Через 20 лет (это с учетом смертности) – минус 10 млн человек или минус 30 млрд долларов недополученного ВВП в 2030 году (!).

3. К 2050 году почти 1/3 населения в Украине будет старше 60 лет. Соответствующей будет и продуктивность труда, и структура доходов, и специфика спроса.

4. Внутренний спрос на товары и услуги – основной стимул экономического роста в Украине: сокращение потребительских расходов неизбежно приводит к сокращению производства товаров и услуг.

5. Около 92% своих доходов семьи с детьми тратят на потребительские расходы (нищая страна со слабой экономикой).

6. Как ни странно, но дети, процесс заботы о них и их воспитание – один из важнейших факторов стимулирования потребительского спроса в стране. В среднем потребительские расходы семьи с детьми почти на 20,5% выше, чем средние ежемесячные расходы украинского домохозяйства.

7. Но у нас – меньше детей – меньше потребления, меньше спрос и меньше возможностей для внутренних производителей.

8. Помимо стимулирования экономики, дети и формируемый ими спрос – серьезная база для наполнения бюджета:

До достижения совершеннолетия семья с одним ребенком платит государству только НДС на 340 000 грн, а с двумя – более 500 000 грн (не считая других налогов – на прибыль, на доходы работников, создающих продукт и сервисы для детей).

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9. Важно отметить, что 72% украинской молодежи убеждены, что наличие детей является важной составляющей счастливой жизни. Но предоставление пособия на ребенка и введение льгот в налоговой системе действительно способствовали росту рождаемости в Норвегии, но в Украине работающий вариант такой помощи существовал всего несколько лет.

10. Сегодня мотивации заводить детей у молодежи нет. Откладывание рождения ребенка в год приводит к увеличению доходов на 9%, а ставки заработной платы на 3%.

Государственной политики развития населения Украины и роста рождаемости нет. Есть слабая несистемная поддержка малообеспеченным семьям, которая не исправляет ситуацию.

Что делать?

– Понимание проблемы – первый шаг к ее решению.

– Государству и нам всем стоит понять, что нужно не зарабатывать на детях, а стимулировать рождаемость через помощь родителям (помощь с нянями, садиками, медициной и образованием).

– Если ребенок создает базу для экономики более 100 тыс. долларов первые 18 лет жизни и более 30 тыс. долларов налогов, почему бы на эту сумму не сделать пакет помощи родителям для воспитания детей?

– А по достижению 18-летия ребенок уже сможет создавать продукт для экономики и общество вернет все блага, созданные для него?

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Детали исследования и презентация по ссылкам:

1. Нерожденный экономический рост – презентация.

2. Нерожденный экономический рост – доклад.