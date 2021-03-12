Давид Арахамия рассказал, что уже заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения 12 марта. Политик извинился перед украинцами за свои действия.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия поблагодарил патрульных за то, что они оперативно вмешались в процесс. Политик подчеркнул, что всегда платит штрафы.

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У меня оправданий нет. Я, как обычный человек, я не пользуюсь государственным водителем, государственным автомобилем, я пользуюсь собственным автомобилем и всегда самостоятельно за рулем. Как любой водитель, могу иногда нарушать,

– признался Арахамия.

В то же время политик подчеркнул, что дорожная разметка возле Офиса Президента была покрыта снегом – это свидетельствует о несовершенной работе коммунальщиков.

Что говорит полиция

Полицейский Алексей Билошицкий опубликовал в фейсбуке фотографию штрафа, который выписали Арахамие.

"В медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение – господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", – заметил Билошицкий.

Билошицкий подчеркнул, что "патрульная полиция стоит на принципах равенства всех и каждого перед законом".

Арахамия нарушил ПДД: детали