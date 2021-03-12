Не увидел разметки, – Арахамия извинился из-за неправильной парковки под ОП и оплатил штраф
Давид Арахамия рассказал, что уже заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения 12 марта. Политик извинился перед украинцами за свои действия.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия поблагодарил патрульных за то, что они оперативно вмешались в процесс. Политик подчеркнул, что всегда платит штрафы.
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У меня оправданий нет. Я, как обычный человек, я не пользуюсь государственным водителем, государственным автомобилем, я пользуюсь собственным автомобилем и всегда самостоятельно за рулем. Как любой водитель, могу иногда нарушать,
– признался Арахамия.
В то же время политик подчеркнул, что дорожная разметка возле Офиса Президента была покрыта снегом – это свидетельствует о несовершенной работе коммунальщиков.
Что говорит полиция
Полицейский Алексей Билошицкий опубликовал в фейсбуке фотографию штрафа, который выписали Арахамие.
"В медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение – господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", – заметил Билошицкий.
Билошицкий подчеркнул, что "патрульная полиция стоит на принципах равенства всех и каждого перед законом".
Арахамия нарушил ПДД: детали
- 12 марта Арахамия припарковал свою машину на пешеходном переходе возле Офиса Президента.
- Пользователи сети заявили, что инцидент произошел на перекрестке Лютеранской и Банковой.
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