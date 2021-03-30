Уже известно о подозрениях 9 людям, которые якобы участвовали в протесте под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко. В частности, активиста Романа Ратушного подозревают в хулиганстве.

Ему инкриминируют то, что во время акции он поджег файер, бросил его в здание Офиса, чем и повредил фасад. Сам он убежден, что это все из-за личного конфликта с одним из заместителей Андрея Ермака.

Внимание Свастику на здании ОП дорисовали уже после акции в поддержку Стерненка, – полиция

Причины, почему обвиняют Ратушного

По его мнению, он оказался в списке виновных Авакова исключительно потому, что у него конфликт с заместителем Андреем Смирновым, потому что он выступает против незаконных застроек на Протасовом Яру.

Киевский активист, глава общества "Защитим Протасов Яр" Ратушный также требует от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко извинений.

Дело в том, что Геращенко, вопреки закону, просто назначил виновных – активистов, которые мешают ему и его шефу здесь строить Беларусь,

– сказал Ратушный.

Также активист заявил, что прокуратура не назвала никаких аргументов, когда надела на него браслет и лишила свободы на 2 месяца.

Справка. 20 марта на Банковой в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет, прошла акция. Сначала протест был мирным, однако впоследствии некоторые участники разрисовали двери Офиса Президента и побили в них стекла.

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