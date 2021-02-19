Виктор Медведчук и Оксана Марченко оказались под санкциями. Соответствующее решение Совет нацбезопасности и обороны принял 19 февраля. В ОПЗЖ уже отреагировали на наложение санкций и осудили решение СНБО.

У Медведчука назвали санкции "уничтожением украинской демократии". Отметим, что санкции против супругов применили за финансирование терроризма.

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Заявление ОПЗЖ

В пресс-службе партии ОПЗЖ убеждены, что таким образом "Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре". В этом в ОПЗЖ обвинили Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима,

– говорится в заявлении.

У Медведчука подчеркнули, что никаких законных оснований для наложения санкций якобы не существует. А потому в ОПЗЖ готовы "бороться за права своих однопартийцев".

"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос личных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", – добавили в обращении партии.

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Что известно о санкциях против Виктора Медведчука

СНБО 19 февраля наложил санкции на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года.

Они вступят в силу тогда, когда указ подпишет президент Владимир Зеленский.

В целом санкции применят против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадут 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.

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