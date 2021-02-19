У Медведчука отреагировали на санкции СНБО и пригрозили Зеленскому импичментом
Виктор Медведчук и Оксана Марченко оказались под санкциями. Соответствующее решение Совет нацбезопасности и обороны принял 19 февраля. В ОПЗЖ уже отреагировали на наложение санкций и осудили решение СНБО.
Источник:ОПЗЖ
У Медведчука назвали санкции "уничтожением украинской демократии". Отметим, что санкции против супругов применили за финансирование терроризма.
Важно Заседание СНБО 19 февраля: санкции против Медведчука и самолетов, 5 сценариев Донбасса
Заявление ОПЗЖ
В пресс-службе партии ОПЗЖ убеждены, что таким образом "Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре". В этом в ОПЗЖ обвинили Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима,
– говорится в заявлении.
У Медведчука подчеркнули, что никаких законных оснований для наложения санкций якобы не существует. А потому в ОПЗЖ готовы "бороться за права своих однопартийцев".
"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос личных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", – добавили в обращении партии.
Интересно Что известно о Викторе Медведчуке, против которого Украина ввела санкции: биография
Что известно о санкциях против Виктора Медведчука
- СНБО 19 февраля наложил санкции на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года.
- Они вступят в силу тогда, когда указ подпишет президент Владимир Зеленский.
- В целом санкции применят против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадут 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.
Поделиться новостью