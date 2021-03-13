Возле Марьинки от пули врага погиб боец с Киевщины: имя и фото
Возле Марьинки 12 марта пуля вражеского снайпера попала в 30-летнего Александра Пекура. Боец был родом из села Гуровщина, что на Киевщине.
Источник:фейсбук Дмитровского сельсовета
Российский наемник нанес воину травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
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На Донбассе погиб боец с Киевщины
Вчера (12 марта – 24 канал) в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника – Пекура Александра Валентиновича,
– говорится в сообщении.
30-летний украинский защитник был жителем села Гуровщина, что в Киевской области.
У военного осталась семья: мать – Тамара Михайловна, брат Николай и бабушка Надежда Федоровна.
Редакция 24 канала выражает соболезнования всем родным и близким воина.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала
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