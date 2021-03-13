Возле Марьинки 12 марта пуля вражеского снайпера попала в 30-летнего Александра Пекура. Боец был родом из села Гуровщина, что на Киевщине.

Российский наемник нанес воину травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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На Донбассе погиб боец ​​с Киевщины

Вчера (12 марта – 24 канал) в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника – Пекура Александра Валентиновича,

– говорится в сообщении.

30-летний украинский защитник был жителем села Гуровщина, что в Киевской области.

У военного осталась семья: мать – Тамара Михайловна, брат Николай и бабушка Надежда Федоровна.

Редакция 24 канала выражает соболезнования всем родным и близким воина.

Обострение на Донбассе: основное В 2021 году на Донбассе фиксируют больше обстрелов, боевики ежедневно прицельно атакуют позиции военных Объединенных сил.

С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, однако Украина продолжает терять своих защитников. С начала 2021 года на востоке уже погибли по меньшей мере 19 военнослужащих ВСУ.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверяет, что ситуация на оккупированных территориях не является критической и ее полностью контролируют украинские военные.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала