Возле Кропивницкого на Рождество горела церковь: фото
На Рождество, 7 января, в церкви Константина и Елены села Копанки, что на Кировоградщине, произошел пожар. Причины возгорания пока неизвестны.
На месте работали 17 пожарных и 5 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в фейсбук.
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Сообщение о пожаре к спасателям поступило в 9:22. Локализовать возгорание площадью 160 квадратных метра удалось в 12:20, а в 13:55 его полностью ликвидировали.
Пожар в церкви на Кировоградщине / Фото ГСЧС
Информации о пострадавших, к счастью, нет.
Спасатели боролись с огнем более 3 часов / Фото ГСЧС
Ужасающий пожар в селе Копанки / Фото ГСЧС
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