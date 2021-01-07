На Рождество, 7 января, в церкви Константина и Елены села Копанки, что на Кировоградщине, произошел пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

На месте работали 17 пожарных и 5 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в фейсбук.

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Сообщение о пожаре к спасателям поступило в 9:22. Локализовать возгорание площадью 160 квадратных метра удалось в 12:20, а в 13:55 его полностью ликвидировали.



Пожар в церкви на Кировоградщине / Фото ГСЧС

Информации о пострадавших, к счастью, нет.

Спасатели боролись с огнем более 3 часов / Фото ГСЧС

Ужасающий пожар в селе Копанки / Фото ГСЧС