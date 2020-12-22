Рядом с кем похоронят Кернеса на кладбище Харькова
Геннадия Кернеса похоронят на 2 городском кладбище Харькова. Для мэра города подготовили место напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации – Александра Масельского и Евгения Кушнарева.
Стало известно, рядом с кем похоронят Кернеса на 2 кладбище в Харькове. Об этом сообщает "Общественное".
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Могила расположена на центральной аллее кладбища. Рядом с ней захоронения бойцов Второй мировой войны, напротив – бывших председателей Харьковской ОГА Александра Масельского и Евгения Кушнарева.
Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Кернеса.
К слову, начало похорон Кернеса планируется на 23 декабря, 13:30. Панихида пройдет в Оперном театре – с 9:00 до 13:00.
Рядом с кем похоронят Кернеса на кладбище Харькова / Фото "Общественного"
Что известно о смерти Кернеса
- Еще в сентябре 2020 года у Кернеса диагностировали COVID-19. Политика транспортировали на лечение в Германию.
- Долго о состоянии здоровья Кернеса не было никаких новостей. Несколько раз в СМИ распространяли слухи о том, что мэр Харькова якобы уже умер. Однако в окружении Кернеса их опровергали.
- 11 декабря состояние политика резко ухудшилось, у него отказали почки.
- Друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал: в последние дни Кернеса врачи говорили, что спасти политика может только чудо.
- Умер мэр Харькова 17 декабря в Берлине в клинике "Шарите".
- Борт с его телом приземлился в Харькове вечером 21 декабря.
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