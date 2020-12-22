Геннадия Кернеса похоронят на 2 городском кладбище Харькова. Для мэра города подготовили место напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации – Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Стало известно, рядом с кем похоронят Кернеса на 2 кладбище в Харькове. Об этом сообщает "Общественное".

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Могила расположена на центральной аллее кладбища. Рядом с ней захоронения бойцов Второй мировой войны, напротив – бывших председателей Харьковской ОГА Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Кернеса.

К слову, начало похорон Кернеса планируется на 23 декабря, 13:30. Панихида пройдет в Оперном театре – с 9:00 до 13:00.



Рядом с кем похоронят Кернеса на кладбище Харькова / Фото "Общественного"

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