Возле оккупированной Ялты российский бронеавтомобиль снес встречный автомобиль: видео
На трассе Ялта – Севастополь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В частности столкнулись легковой автомобиль и российский бронеавтомобиль.
Источник:24 канал
Военная техника двигалась в колонне по правой полосе и снесла встречный транспорт. Об этом сообщила служба министерства внутренних дел России.
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Как произошло ДТП
По словам очевидца Евгения Залепы, девушка за рулем Daewoo Matiz с пассажиром как только увидели колонну, сразу нажала на тормоза.
Автомобиль от влажного асфальта после дождя развернуло правой стороной под удар,
– отметил Зелепа.
Последствия аварии
В результате аварии водителя и пассажира легковушки с различными травмами госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу. Погибших в ДТП нет.
Видео последствий аварии и момента столкновения опубликовали в социальных сетях очевидцы. На нем видно, что автомобиль смяло со стороны переднего пассажира.
Момент столкновения транспорта: смотрите видео
Последствия ДТП: смотрите видео
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