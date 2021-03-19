На трассе Ялта – Севастополь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В частности столкнулись легковой автомобиль и российский бронеавтомобиль.

Военная техника двигалась в колонне по правой полосе и снесла встречный транспорт. Об этом сообщила служба министерства внутренних дел России.

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Как произошло ДТП

По словам очевидца Евгения Залепы, девушка за рулем Daewoo Matiz с пассажиром как только увидели колонну, сразу нажала на тормоза.

Автомобиль от влажного асфальта после дождя развернуло правой стороной под удар,

– отметил Зелепа.

Последствия аварии

В результате аварии водителя и пассажира легковушки с различными травмами госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу. Погибших в ДТП нет.

Видео последствий аварии и момента столкновения опубликовали в социальных сетях очевидцы. На нем видно, что автомобиль смяло со стороны переднего пассажира.

Момент столкновения транспорта: смотрите видео

Последствия ДТП: смотрите видео

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