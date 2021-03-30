Глава ОПУ Андрей Ермак накануне провел переговоры с советником Джозефа Байдена Джейкобом Салливаном. В администрации американского президента после этого рассказали, что собираются "оживить" с Украиной.

Таким образом администрация президента США намерена поддержать украинского лидера – Владимира Зеленского.

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В частности в Белом доме сообщили, что собираются восстановить стратегическое партнерство в поддержку плана Владимира Зеленского по реформам.

Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерен оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ,

– говорится в сообщении Белого дома.

Коротко о разговоре Ермака и Салливана: