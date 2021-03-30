США "оживят" отношения с Украиной, чтобы поддержать Зеленского, – Белый дом
Глава ОПУ Андрей Ермак накануне провел переговоры с советником Джозефа Байдена Джейкобом Салливаном. В администрации американского президента после этого рассказали, что собираются "оживить" с Украиной.
Источник:Белый дом
Таким образом администрация президента США намерена поддержать украинского лидера – Владимира Зеленского.
Интересно Проблем много и без Украины: чем занимался Джо Байден в свои первые 60 дней президентства
В частности в Белом доме сообщили, что собираются восстановить стратегическое партнерство в поддержку плана Владимира Зеленского по реформам.
Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерен оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ,
– говорится в сообщении Белого дома.
Коротко о разговоре Ермака и Салливана:
- Глава Офиса украинского президента и советник американского своем телефонном разговоре провели 29 марта.
- Во время нее удалось обсудить обострение на Донбассе, планы Украины относительно членства в НАТО, а также реформы в Украине.
Поделиться новостью