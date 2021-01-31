Возле дорог Херсона появились фигуры смерти с косой: жуткие фото
По обочинам дорог рядом с аварийно-опасными участками в Херсоне появились необычные инсталляции. Там разместили фигуры смерти с косой и плакаты с жуткими надписями.
Источник: 24 канал
Сами херсонцы такую шоковую терапию восприняли по-разному. Сами же фигуры долго не стоят, их оперативно уничтожают или воруют.
Обратите внимание Сколько украинцев погибли в ДТП в 2020 году: где чаще всего случались аварии
В полиции признаются, что жуткий креатив точно не их, а кто автор – неизвестно.
Жуткие инсталляции на дорогах Херсона / Фото Kherson.net
Зато правоохранители подтверждают, что аварийность в городе, по-прежнему велика.
"Больше всего дорожных инцидентов произошло именно из-за несоблюдения безопасной дистанции. В тех ДТП, где есть травмированные или погибшие, причиной обычно является именно превышение скорости", – заявил пресс-офицер патрульной полиции Херсонщины Андрей Кованый.
Кто автор инсталляций – неизвестно / Фото Kherson.net
Поделиться новостью