По обочинам дорог рядом с аварийно-опасными участками в Херсоне появились необычные инсталляции. Там разместили фигуры смерти с косой и плакаты с жуткими надписями.

Источник: 24 канал

Сами херсонцы такую шоковую терапию восприняли по-разному. Сами же фигуры долго не стоят, их оперативно уничтожают или воруют.

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В полиции признаются, что жуткий креатив точно не их, а кто автор – неизвестно.



Жуткие инсталляции на дорогах Херсона / Фото Kherson.net

Зато правоохранители подтверждают, что аварийность в городе, по-прежнему велика.

"Больше всего дорожных инцидентов произошло именно из-за несоблюдения безопасной дистанции. В тех ДТП, где есть травмированные или погибшие, причиной обычно является именно превышение скорости", – заявил пресс-офицер патрульной полиции Херсонщины Андрей Кованый.



​Кто автор инсталляций – неизвестно / Фото Kherson.net

Справка. В 2020 году на Херсонщине произошло почти 3 500 ДТП, в которых погибли 122 человека.