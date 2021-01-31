На узбіччях доріг поряд з аварійно-небезпечними ділянками в Херсоні з'явились незвичні інсталяції. Там розмістили фігури смерті з косою та плакати із моторошними написами.

Джерело: 24 канал

Самі херсонці таку шокову терапію сприйняли по-різному. Самі ж фігури довго не стоять, їх оперативно нищать або крадуть.

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У поліції зізнаються, що моторошний креатив точно не їхній, а хто автор – невідомо.



Моторошні інсталяції на узбіччях Херсона / Фото Kherson.net

Натомість правоохоронці підтверджують, що аварійність у місті, як і раніше, велика.

"Найбільше дорожніх інцидентів сталося саме через недотримання безпечної дистанції. В тих ДТП, де є травмовані або загиблі, причиною зазвичай є саме перевищення швидкості", – заявив пресофіцер патрульної поліції Херсонщини Андрій Кований.



​Хто є автором інсталяцій – невідомо / Фото Kherson.net

Довідка. У 2020 році на Херсонщині сталося майже 3500 ДТП, в яких загинуло 122 людини.