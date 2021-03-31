Возле Днепра сгорело авто: внутри был пропавший без вести директор магазина
Рядом с селом Старые Кодаки неподалеку от Днепра 30 марта сгорел автомобиль Toyota Higlander. Когда огонь погасили, внутри нашли тело человека. Предполагают, что это директор магазина, который пропал накануне.
Источник:"Информатор"
Обгоревшее тело спасатели нашли на заднем сиденье. Также там стояла пустая канистра.
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Чье тело там обнаружили
В полиции предполагают, что в машине нашли жителя Днепра Анатолия Мищенко. Он утром 29 марта вышел из магазина оружия на улице Набережная победы, 40. Мужчина был его директором.
Впоследствии он уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле. После этого с Анатолием не могли связаться и объявили в розыск.
Пропавший накануне Анатолий Мищенко / Фото "Информатор"
Правоохранители начали расследование. Журналисты 24 канала пытаются связаться с Полицией Днепра, чтобы получить подробную информацию.
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