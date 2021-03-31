Рядом с селом Старые Кодаки неподалеку от Днепра 30 марта сгорел автомобиль Toyota Higlander. Когда огонь погасили, внутри нашли тело человека. Предполагают, что это директор магазина, который пропал накануне.

Обгоревшее тело спасатели нашли на заднем сиденье. Также там стояла пустая канистра.

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Чье тело там обнаружили

В полиции предполагают, что в машине нашли жителя Днепра Анатолия Мищенко. Он утром 29 марта вышел из магазина оружия на улице Набережная победы, 40. Мужчина был его директором.

Впоследствии он уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле. После этого с Анатолием не могли связаться и объявили в розыск.



Пропавший накануне Анатолий Мищенко / Фото "Информатор"

Правоохранители начали расследование. Журналисты 24 канала пытаются связаться с Полицией Днепра, чтобы получить подробную информацию.

Обратите внимание! Во Львове 31 марта задержали 19-летнего жителя Житомирщины, которого подозревают в убийстве студентки Дарьи Косенок. За два дня до этого девушка вышла из общежития во Львове и исчезла. Впоследствии ее тело нашли в квартире на улице Лычаковской.