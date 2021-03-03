У председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова умерла бабушка. Спикер ушел в однодневный отпуск.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний. Пленарное заседание 3 марта Разумков не проводит.

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Заседание вместо Разумкова проводит Стефанчук

Вместо него это делает первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Отметим, что 5 февраля 2021 года Разумков уже брал отпуск на один день за свой счет. По словам спикера, председатель Верховной Рады находился в Киеве и впоследствии должен был сам рассказать о причинах.

В ноябре спикер был на больничном

В ноябре 2020 года спикер был на больничном, ведь подхватил коронавирус. Несмотря на то, что Разумков работал дистанционно, вести ни пленарные, ни согласительные заседания он не мог. В это же время болел и его первый заместитель Руслан Стефанчук, поэтому обязанности председателя Верховной Рады исполняла вице-спикер Елена Кондратюк.