Возле Авдеевки вражеский снайпер ранил украинского защитника
Боевики на Донбассе не прекращают вооруженные провокации. 17 декабря украинский военнослужащий получил ранение.
Произошло это в районе Авдеевки в результате снайперского огня. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
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Известно, что ранение получил военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки.
Украинская группа СЦКК немедленно привлекла координационный механизм прекращения огня и направила специальную ноту в СММ ОБСЕ,
– говорится в сообщении.
Что известно о состоянии бойца
Сейчас состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится уже в лечебном учреждении.
Как минули сутки на Донбассе
- Прошлые сутки на Донбассе оказалась крайне неспокойными. Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
- Больше всего обстрелов зафиксировали в пригороде Авдеевки.
- Противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
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