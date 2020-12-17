Боевики на Донбассе не прекращают вооруженные провокации. 17 декабря украинский военнослужащий получил ранение.

Произошло это в районе Авдеевки в результате снайперского огня. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

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Известно, что ранение получил военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки.

Украинская группа СЦКК немедленно привлекла координационный механизм прекращения огня и направила специальную ноту в СММ ОБСЕ,

– говорится в сообщении.

Что известно о состоянии бойца

Сейчас состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится уже в лечебном учреждении.

Как минули сутки на Донбассе

Прошлые сутки на Донбассе оказалась крайне неспокойными. Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Больше всего обстрелов зафиксировали в пригороде Авдеевки.

Противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокационные, поэтому украинские военные не открывают огонь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала