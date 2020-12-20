В Антарктиде, вблизи станции "Академик Вернадский" в День святого Николая родились первые пингвинята. Сейчас малыши в сером пушку, но в конце января начнут линять и будут иметь уже привычный, черно-белый окрас.

День святого Николая в этом году был по-настоящему волшебным на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Об этом говорится в фейсбуке Национального антарктического научного центра.

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У двух пар дженту вылупились 3 детенышей: у одной, которая первая отложила яйца, сразу 2, а у другой – 1, а второй вот-вот должен появиться на свет,

– говорится в сообщении.

Сейчас малыши в сером пушку, но где-то в конце января начнут линять. Тогда их окрас станет черно-белым.

Еще 20 – 30 дней пингвинята будут оставаться в гнезде. Там за ними ухаживают родители. Малышей они кормят по очереди: пока один сидит на гнезде, другой добывает пищу в океане. Затем возвращается, меняет своего партнера и начинает кормить птенцов.

"Поэтому вот какие подарки нам принес святой Николай. А к Новому году, пожалуй, вся станция будет в пингвинятах", – добавляют в центре.

Новорожденных планируют назвать Николайчиками.

Обратите внимание! Рожденного в Великобритании жирафенка назвали в честь первой в стране привитой от COVID-19 женщины. Речь идет о 90-летней Маргарет Кинан, которой сделали прививку препаратом от компаний BioNTech и Pfizer в рамках программы массовой вакцинации.



Возле станции "Академик Вернадский" родились пингвинята / Фейсбук Национального антарктического научного центра



Еще 20 – 30 дней пингвинята будут оставаться в гнезде / Фейсбук Национального антарктического научного центра



В сером пушку они будут до конца января / Фейсбук Национального антарктического научного центра