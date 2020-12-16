70% детей попадают в дома ребенка вполне здоровыми, но без индивидуальной заботы и попечительства начинают отставать в развитии.

"Надія і житло для дітей" провели исследование состояния 415 детей в пяти домах ребенка, функционирующих в Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.

"Ранний период – время огромных возможностей, которые ребенок может потерять навсегда, если не получает любви и индивидуальной опеки, которые так необходимы ей для выживания и развития. Исследования в области нейронаук показывают, что на формирование мозга влияют не только генетические факторы, но и жизненный опыт и среда, в которой растет ребенок. Это и правильное питание, и чувство безопасности, важные для раннего возраста игры, а также адекватная коммуникация. А в доме ребенка, к сожалению, никто из персонала не в состоянии заменить ребенку маму и дать ему такие важные вещи, как тактильная близость, забота или эмоциональный контакт. Именно поэтому дети начинают отставать в развитии", – отметила Галина Постолюк, директор регионального офиса МБО "Надія і житло для дітей".

Исследование также выявило, что 68% детей имели несоответствующее их потребностям и состоянию здоровья питания. В большинстве случаев диагноз "Белково-энергетическая недостаточность" не был установлен и необходимую коррекцию питания ребенку не проводили. Следовательно, 58,6% детей имеют задержку роста, 20,2% – низкую массу тела.

По данным медицинской документации домов ребенка, диагноз "здоров" был лишь у 3,4% детей. Но анализ выявил у детей "мифические" диагнозы, в некоторых случаях – неполную информацию относительно медицинского состояния, особенно это касается неврологических диагнозов. В общем оказалось, что количество здоровых детей достигало 67,6% и они имели только задержки в развитии через среду в которой находились.



Состояние здоровья детей в детдомах / инфографика Hope and homes for children

То, что большинство детей в домах ребенка сироты – не более, чем миф: примерно у 40% детей есть родители, которые устроили детей в учреждения из-за материальных или социальных причин. Они могли бы ухаживать за малышами дома при надлежащей социальной поддержке.



Почему попадают в дома ребенка / Инфографика Hope and homes for children

У 49% семей, которые удалось посетить в ходе исследования, родители имели собственный опыт проживания в интернатах. Поэтому, когда в семье возникали проблемы, родители не видели другой возможности, чем отдать ребенка в дом ребенка.

Еще 40% детей могут быть усыновлены или взяты под опеку, если заниматься этим вопросом системно и профессионально. 54,7% родителей не посещали своих детей после устройства в дома ребенка, дети формально остаются "родительскими" и теряют возможность попасть в другую семью. То есть, процедуры усыновления откладываются, а пребывание ребенка в институциональном учреждении продолжается.



Почему дети попадают в детдома / Инфографика Hope and homes for children

Итак, при надлежащей поддержке государства, местных органов власти и общества можно предупредить устройство детей раннего возраста в дома ребенка.

Несмотря на то, что в Национальной стратегии по реформированию интернатов предусмотрено с 2020 года прекратить устраивать детей в возрасте до трех лет к любым заведениям, пока этого не произошло. Сейчас 2756 детей раннего возраста остаются в домах ребенка.

Приведенные в исследовании данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья и развития детей и подтверждают выводы международных исследований, проведенных в других странах. Часть выявленных фактов является шокирующими в контексте обеспечения прав и наилучших интересов детей, но, к сожалению, такова реальная ситуация, знание которого должно побудить правительство, местные органы власти и самоуправления в неотложных действиях.