В свежем выпуске "Ты смотри!" за 28 декабря – на новогоднем концерте в Одессе для гостей из колонок включили блатную песню о праздновании заключенными Нового года. В Киеве водители грузовиков, которые спешили развести товары перед Новым годом, подрались, потому что не поделили дорогу в пробках.

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В Харькове курсантки Национального университета внутренних дел записали видео для Тик-Тока под песню российской группы "Воровайки".

В Киеве водитель на микроавтобусе пытался протаранить другую машину, чтобы проехать. На этом приключения не закончились, мужчина поехал дальше и повредил еще 5 автомобилей, пока не врезался в забор.

В Херсонской области из-за короткого замыкания в гирлянде загорелась новогодняя елка.

В Одессе молодые люди решили устроить дрифт, но не учли гололед, из-за которого их машина перевернулась.