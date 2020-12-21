В свежем выпуске "Ты смотри!" за 21 декабря – из-за гололеда многие граждане попали с травмами в больницы. А 9-летняя девочка из Киева стала настоящей звездой соцсетей, когда ползла по тротуару домой. На Буковине произошел религиозный конфликт. Между прихожанами Православной церкви Украины и верующими УПЦ МП.

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На Ровненщине в центре города установили новогоднюю елку, которую перед этим срубили на городском кладбище.

В Одессе водитель такси сбил пенсионера на переходе. После этого таксист даже не бросился ему на помощь, а первым делом начал отдирать фирменные наклейки службы такси из машины и снимать номера.

В Днепре проблемы водителю едва не сделали 2 подростков, которые решили проехаться на маршрутке не в салоне, а прицепившись сзади.