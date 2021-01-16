В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена. После инаугурации он превратится в аккаунт президента США под идентификацией POTUS – President of the United States.

Все сообщения сделанные в нем при президентстве Трампа заархивируют. О получении Байденом аккаунта президента США свидетельствует соответствующий твит PresElectBiden.

К теме Трамп покинет Белый Дом еще до инаугурации Байдена, – СМИ

"Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей в качестве президента. В 12:01 дня 20 января он превратится в POTUS. К тому времени я буду использовать JoeBiden", – отметил Джо Байден в твиттере.

В то же время Джо Байден не получит корреспондентов своего предшественника и его сетевая аудитория будет создаваться с нуля.

По состоянию на 16 часов 16 января новый аккаунт Байдена набрал уже более 850 тысяч подписчиков.

Обратите внимание! Инаугурация новоизбранного президента США Байдена состоится 20 января в Вашингтоне. Президент примет присягу у здания Капитолия.

Что известно об инаугурации Байдена