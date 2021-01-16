В Twitter появился официальный аккаунт Байдена
В Twitter появился официальный аккаунт избранного президента США Джо Байдена. После инаугурации он превратится в аккаунт президента США под идентификацией POTUS – President of the United States.
Все сообщения сделанные в нем при президентстве Трампа заархивируют. О получении Байденом аккаунта президента США свидетельствует соответствующий твит PresElectBiden.
К теме Трамп покинет Белый Дом еще до инаугурации Байдена, – СМИ
"Это будет аккаунт для моих официальных обязанностей в качестве президента. В 12:01 дня 20 января он превратится в POTUS. К тому времени я буду использовать JoeBiden", – отметил Джо Байден в твиттере.
В то же время Джо Байден не получит корреспондентов своего предшественника и его сетевая аудитория будет создаваться с нуля.
По состоянию на 16 часов 16 января новый аккаунт Байдена набрал уже более 850 тысяч подписчиков.
Что известно об инаугурации Байдена
- В США здание Капитолия во время инаугурации Джо Байдена будут охранять вооруженные нацгвардейцы, конгрессмены опасаются повторного штурма.
- Порядок в Вашингтоне 20 января будут обеспечивать примерно 15 тысяч военных США.
- Вместе с тем именно 20 января Сенат начнет рассматривать импичмент Дональда Трампа. В частности, СМИ сообщили, что Трамп покинет Вашингтон еще до инаугурации Байдена.
Поделиться новостью