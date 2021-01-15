Татьяна Болгарова с сыном уже шестой год мечтает вернуться в Крым, откуда они выехали с началом оккупации полуострова Россией. В то же время женщина видит себя исключительно в Украине, больше жить нигде бы не смогла.

Сначала Татьяна нашла квартиру на Волыни, где с семьей прожила около года. Но из-за влажного климата решили перебраться в Херсон. Ее историю рассказал Ukraїner.

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В Херсоне Татьяна овладела гончарством. Ремесло стало для нее своеобразной терапией. Женщина объяснила, что надо было начинать жизнь сначала, эмоционально и психологически это было очень трудно.

Меня спасла глина. От депрессии, от ощущения, что ты не знаешь, что делать. Глина очень помогла. Нашлись силы, нашла себя,

– вспомнила Болгарова.

Впоследствии женщина выиграла грант от Международной организации по миграции в Великобритании и приобрела гончарный круг. Сейчас она арендует мастерскую, где работает сама и проводит мастер-классы, обучает детей с аутизмом.

Болгарова открыла мастерскую в Херсоне / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Чего не хватает мастерице

Переселенка призналась, что ей не хватает не дома или имушества в Крыму, а ощущения дома, где можно свободно дышать и думать. "Я думала, что мы решили уже жить в Херсоне. Но остается ощущение вынужденности", – отметила она.

Болгарова предположила, возможно, просто нужно больше времени. Однако ощущение дома не появляется в течение 6 лет. Она подчеркнула, что Украина для нее – все. Это свобода и возможность делать то, что хочешь.

Больше о Татьяне и ее мастерской смотрите в видео Ukraїner:

Отметим, что в 2019 году на материковой части Украины было зарегистрировано более 40 тысяч переселенцев из Крыма. Большинство имеют схожие потребности, оказываясь вдали от дома.

Всем им нужно интегрироваться в доселе незнакомую среду, побороть финансовые и бюрократические трудности и наконец обустроиться на новом месте.