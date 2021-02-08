Страница оккупационного МИД России в Крыму получила официальный статус в Twitter
Профиль Министерства иностранных дел России в Крыму получил голубую галочку в соцсети твиттер. Украинское твитер-сообщество уже отреагировало и запустило хэштеги #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.
Источник:твіттер Russia's MFA in Crimea
Официальный статус и голубая галочка означают, что страница ведомства на оккупированной территории получила верификацию.
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Твитер российского МИД в Крыму: что известно
- Как свидетельствуют данные со страницы ведомства оккупантов, этот профиль в твиттере создали еще в марте 2015 года.
- Располагается ведомство, по данным геометки на странице, в Симферополе.
- У профиля более 11 тысяч фолловеров, ее активно наполняют международными новостями, "достижениями власти в Крыму".
- Галочка верификации на странице появилась раньше. Пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Гоша Тихий уточнил "Украинской правде", что Украина в данный момент ведет борьбу, чтобы убрать статус "верифицируемого" у ведомства оккупантов.
Как отреагировал МИД Украины
Первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова написала в своем твиттере, что такие действия соцсети являются недопустимыми. Джапарова создала два твита с призывом отменить верификацию: на английском и крымсткотатарском языках.
В дополнение к 2 нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить так называемому "МИД России в Крыму" проверенную галочку, в то время как Международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН четко говорят #CrimeaIsUkraine",
– написала Джапарова.
Джапарова написала, что твиттер должен немедленно заблокировать эту страницу.
Реакция украинского твиттер-сообщества
Украинские пользователи твиттера негативно среагировали на такие действия соцсети. В тренды поднялись хэштеги #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.
Топ хэштегов в твиттере 8 февраля / Скриншот
Пользователи пишут, что разочарованы такими действиями соцсети и готовы удалить свои профили, если твиттер не пересмотрит верификацию профиля.
"Твиттеряне" в своих сообщениях напоминают, что представительство МИД России в Крыму не может быть субъектом международного права и не может признаваться демократическим сообществом.
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