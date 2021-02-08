Профиль Министерства иностранных дел России в Крыму получил голубую галочку в соцсети твиттер. Украинское твитер-сообщество уже отреагировало и запустило хэштеги #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

Официальный статус и голубая галочка означают, что страница ведомства на оккупированной территории получила верификацию.

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Твитер российского МИД в Крыму: что известно

Как свидетельствуют данные со страницы ведомства оккупантов, этот профиль в твиттере создали еще в марте 2015 года.

Располагается ведомство, по данным геометки на странице, в Симферополе.

У профиля более 11 тысяч фолловеров, ее активно наполняют международными новостями, "достижениями власти в Крыму".

Галочка верификации на странице появилась раньше. Пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Гоша Тихий уточнил "Украинской правде", что Украина в данный момент ведет борьбу, чтобы убрать статус "верифицируемого" у ведомства оккупантов.

Как отреагировал МИД Украины

Первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова написала в своем твиттере, что такие действия соцсети являются недопустимыми. Джапарова создала два твита с призывом отменить верификацию: на английском и крымсткотатарском языках.

В дополнение к 2 нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить так называемому "МИД России в Крыму" проверенную галочку, в то время как Международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН четко говорят #CrimeaIsUkraine",

– написала Джапарова.

Джапарова написала, что твиттер должен немедленно заблокировать эту страницу.

Реакция украинского твиттер-сообщества

Украинские пользователи твиттера негативно среагировали на такие действия соцсети. В тренды поднялись хэштеги #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.





Топ хэштегов в твиттере 8 февраля / Скриншот

Пользователи пишут, что разочарованы такими действиями соцсети и готовы удалить свои профили, если твиттер не пересмотрит верификацию профиля.

от і доброго ранку соцмережа, у якій ми вибудували свій свій власний сегмент. куди заходили, як додому, щоб наші очі і вуха відпочили від мови окупанта, от так до нас відноситься.

чекаю виправлень і вибачень, інакше піду.#TwitterSupportsTerorrism #CrimeaIsUkraine https://t.co/VIcjs7XH7q — ❍καρдигαн❍ (@noula_sf) February 8, 2021

"Твиттеряне" в своих сообщениях напоминают, что представительство МИД России в Крыму не может быть субъектом международного права и не может признаваться демократическим сообществом.