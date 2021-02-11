Твиттер продолжает предоставлять верификационные отметки в виде галочки оккупационным структурам Крыма. В частности, так называемому управлению "Министерства внутренних дел России" на полуострове.

Перед тем посольство Украины в США и первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова обращались к Твиттеру, требуя заблокировать этот аккаунт.

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Как отреагировал Твиттер

По словам Стерненко, соцсеть проигнорировала обращение. Активист рассказал, что Твиттер в последнее время вообще прекратил верификацию аккаунтов.

Но для аккаунтов оккупантов почему-то сделал исключение. Эти позорные действия соцсети являются попыткой помочь РФ в попытках легализовать оккупацию части территории Украины и поощрением к нарушениям прав человека и международного права. Потому что именно это совершила РФ, напав на Украину,

– подчеркнул Стерненко.

Активист добавил, что этот вопрос нужно поднимать на высшем уровне. В частности, обратиться к правительству США с просьбой отреагировать на такие действия администрации Твиттера.

Обратите внимание! В феврале страница оккупационного " МИД России в Крыму" тоже получила официальный статус в Твиттере. В Украине отметили, что такие действия недопустимы.

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