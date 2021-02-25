Голова партії "Голос" Кіра Рудик зазначила, що з повагою ставиться до досягнень Юрія Вітренка, як менеджера. Проте призначення його віцепрем'єром – інша справа – політичного характеру.

Про це Рудик розповіла в інтерв'ю.

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За кадрові рішення має відповідати монобільшість

Політикиня зазначила, що її політсила не підтримує кадрові рішення влади, адже вони мають бути на відповідальності монобільшості.

Те, що вони не можуть всередині фракції зібрати голоси за нього, це вже каже, що є питання стосовно того, що і яким чином Вітренко буде робити на своїй посаді,

– зауважила Рудик.

Деякі заяви Вітренка – політичні

Непокоїть нардепів і заява виконувача обов'язків міністра енергетики про те, що треба розігнати наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Рудик вважає, що такі висловлювання – дуже політичні і спрямовані на те, аби назбирати за себе голоси.

Ми не можемо дозволити собі зараз призначити міністра енергетики, який займатиметься політикою замість того, щоб виконувати роботу. А ми вже бачимо, що тут дуже політична історія. Пов’язана, по-перше, із заявами про придбання російського газу, по-друге, це заяви про НАК,

– пояснила Рудик.

Великі премії – норма для бізнесу

Щодо багатомільйонної премії, яку Вітренко мав отримати за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі, то вона Рудик не дивує. Парламентарка каже, що такі великі бонуси – це норма для бізнесу. Тому за це питання Вітренка не засуджують.

"Коли людина працює у великій корпорації та виконує круту роботу, то вона може отримувати за неї те, що корпорація передбачає для своїх топменеджерів", – додала Рудик.

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