Туристы, которые застряли на Занзибаре, вернулись в Украину
Украинские туристы, которые из-за неисправности самолета, не могли вылететь из Занзибара, вернулись домой. Они приземлились утром 16 февраля в аэропорту "Борисполь".
Источник:SkyUp
Об успешном возвращении путешественников на родину сообщили в пресс-службе SkyUp.
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Самолет дозаправили в Анталии
В компании отметили, что рейс PQ 1972 вылетел из Занзибара в 23:59, а уже около 10:00 приземлился в Киеве.
После дозаправки и предоставления горячего питания пассажирам в Анталии, самолет прибыл в Борисполь 16 февраля в 09:47. Также этим рейсом доставлен весь багаж туристов,
– сообщили в SkyUp.
В компании поблагодарили за помощь в получении разрешений на вылет Госавиаслужбы, Мининфраструктуры и МИД Кении и украинское посольство в этой стране.
Отметим, что воздушное судно с украинскими гражданами должно было вылететь еще в 20:00 15 февраля, однако по техническим причинам вылет задержали на несколько часов.
Что известно об инциденте с украинскими туристами на Занзибаре
- 13 февраля около 180 украинцев не смогли вовремя вылететь из Занзибара.
- Причина – неисправность самолета.
- Туроператор подготовил новый рейс уже через несколько часов, однако возникла проблема с оформлением документов.
- В SkyUp должны были подготовить разрешения для его вылета и, в частности, согласовать его со странами, воздушное пространство которых пересекают.
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