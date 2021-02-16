Украинские туристы, которые из-за неисправности самолета, не могли вылететь из Занзибара, вернулись домой. Они приземлились утром 16 февраля в аэропорту "Борисполь".

Об успешном возвращении путешественников на родину сообщили в пресс-службе SkyUp.

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Самолет дозаправили в Анталии

В компании отметили, что рейс PQ 1972 вылетел из Занзибара в 23:59, а уже около 10:00 приземлился в Киеве.

После дозаправки и предоставления горячего питания пассажирам в Анталии, самолет прибыл в Борисполь 16 февраля в 09:47. Также этим рейсом доставлен весь багаж туристов,

– сообщили в SkyUp.

В компании поблагодарили за помощь в получении разрешений на вылет Госавиаслужбы, Мининфраструктуры и МИД Кении и украинское посольство в этой стране.

Отметим, что воздушное судно с украинскими гражданами должно было вылететь еще в 20:00 15 февраля, однако по техническим причинам вылет задержали на несколько часов.

Что известно об инциденте с украинскими туристами на Занзибаре