Пятерых украинских моряков удалось спасти с сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов провинции Бартин в Турции. Они рассказали, что только 5 минут прошло с момента, когда судно начало тонуть и до полного затопления.

Моряки из Украины о том, как тонуло судно в Турции

Детали того, как 17 января в Турции затонуло судно, Укринформу рассказали украинские моряки, которым удалось выжить.

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Ветер начал набирать силу с 11:00 по 11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда объявили сигнал тревоги,

– делятся моряки.

Далее в 12:10 отправили сигнал о том, что судно тонет. Оно затонуло быстро – примерно за 5 минут.

По словам моряков, они не следовали по маршруту из-за плохих погодных условий. Зато стали на якорь и ожидали, когда волны будут достигать 3,5-4 метра.

К слову, среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым, а также те, кто на этом судне работал уже не первый контракт. Третий механик ходил на судне в течение 7 лет.

Важно! Ранее в министерстве иностранных дел назвали имена 5 уцелевших украинцев. Это – Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкати, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Что известно о трагедии судна Arvin