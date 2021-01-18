Спасенные с затонувшего судна украинские моряки рассказали об аварии: как все было
Пятерых украинских моряков удалось спасти с сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов провинции Бартин в Турции. Они рассказали, что только 5 минут прошло с момента, когда судно начало тонуть и до полного затопления.
Моряки из Украины о том, как тонуло судно в Турции
Детали того, как 17 января в Турции затонуло судно, Укринформу рассказали украинские моряки, которым удалось выжить.
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Ветер начал набирать силу с 11:00 по 11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда объявили сигнал тревоги,
– делятся моряки.
Далее в 12:10 отправили сигнал о том, что судно тонет. Оно затонуло быстро – примерно за 5 минут.
По словам моряков, они не следовали по маршруту из-за плохих погодных условий. Зато стали на якорь и ожидали, когда волны будут достигать 3,5-4 метра.
К слову, среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым, а также те, кто на этом судне работал уже не первый контракт. Третий механик ходил на судне в течение 7 лет.
Что известно о трагедии судна Arvin
- У берегов Турции 17 января затонуло судно Arvin.
- Оно ходит под флагом Палау, но его владельцем является компания из Одессы.
- На борту находились 10 украинцев и 2 граждан России.
- Сейчас известно, что спасти удалось 6 человек, погибли 2.
- Спасательная операция продолжается, ищут еще 4 человека. Однако погодные условия не способствуют поискам.
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