В Турции произошло сильное землетрясение: фото, видео
В Турции в городе Элязыге Восточной Анатолии произошло землетрясение. Его амплитуду зафиксировали в 5,5 балла.
Эпицентр располагался в 10 километрах к западу от города Сивридже, где проживает примерно 5,4 тысячи человек. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Что известно о землетрясении
Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километра. По данным агентства "Анадолу", подземные толчки ощущались также в таких городах:
- Стамбул;
- Малатья;
- Стамбул;
- Шанлыурфа;
- Мардин;
- Батман;
- Диярбакыр.
Пострадавших нет
Как сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет. Оценка возможного ущерба продолжается.
Землетрясение в Турции / Фото AFP
Сильное землетрясение в Турции: смотрите видео
Последние мощные землетрясения: что известно
- В начале декабря произошло землетрясение магнитудой 5,3 у берегов провинции Анталия, что в Турции.
- В Кабанском районе Бурятии (республика в России на берегу Байкала) 10 декабря произошло землетрясение. В эпицентре магнитуда составляла 7,6, в остальных районах – от 5 до 6.
- На Филиппинах 25 декабря произошло землетрясение с магнитудой 6,3. Сначала произошел основной толчок, а затем – еще 8 повторных.
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