В Турции в городе Элязыге Восточной Анатолии произошло землетрясение. Его амплитуду зафиксировали в 5,5 балла.

Эпицентр располагался в 10 километрах к западу от города Сивридже, где проживает примерно 5,4 тысячи человек. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Что известно о землетрясении

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километра. По данным агентства "Анадолу", подземные толчки ощущались также в таких городах:

Стамбул;

Малатья;

Стамбул;

Шанлыурфа;

Мардин;

Батман;

Диярбакыр.

Пострадавших нет

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет. Оценка возможного ущерба продолжается.



Землетрясение в Турции / Фото AFP

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