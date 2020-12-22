Новый год – без развлечений: в турецких отелях запретили праздничные программы
Из-за пандемии коронавируса в отелях Турции отменили традиционные празднования в новогоднюю ночь. Туристам придется обойтись без развлекательных программ и мероприятий с музыкой.
Отели активно рекламировали новогодние программы вопреки ограничениям
Министерство внутренних дел страны обнародовало порядок Нового года для туристов в отелях Турции. Об этом говорится на сайте силового ведомства.
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Вопреки усилению карантинных ограничений в стране отели активно рекламировали новогодние программы празднований. Именно поэтому власти решили установить такие правила:
- Запрещено празднование Нового года в отелях и ресторанах: балы, концерты, вечеринки, шоу.
- Запрещены любые развлекательные программы с музыкой и танцами в ресторанах, жилых помещениях и других залах.
- Запрещены любые скопления людей в ресторанах и гостиницах.
В Турции – довольно жесткий карантин
Отметим, что в Турции действуют достаточно жесткие карантинные ограничения. Не работают заведения общественного питания, блюда и напитки продают только на вынос.
Действует комендантский час, однако от него освободили туристов. Торговые центры, продуктовые магазины и рынки могут работать исключительно с 10:00 до 21:00.
Какова ситуация с коронавирусом в Турции?
По состоянию на 22 декабря в стране выявили более чем 2 миллиона 43 тысячи случаев коронавируса, из них более 18 тысяч – летальные. Выздоровели – около 1 миллиона 800 тысяч человек.
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