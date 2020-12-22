Из-за пандемии коронавируса в отелях Турции отменили традиционные празднования в новогоднюю ночь. Туристам придется обойтись без развлекательных программ и мероприятий с музыкой.

Отели активно рекламировали новогодние программы вопреки ограничениям

Министерство внутренних дел страны обнародовало порядок Нового года для туристов в отелях Турции. Об этом говорится на сайте силового ведомства.

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Вопреки усилению карантинных ограничений в стране отели активно рекламировали новогодние программы празднований. Именно поэтому власти решили установить такие правила:

Запрещено празднование Нового года в отелях и ресторанах: балы, концерты, вечеринки, шоу.

Запрещены любые развлекательные программы с музыкой и танцами в ресторанах, жилых помещениях и других залах.

Запрещены любые скопления людей в ресторанах и гостиницах.

В Турции – довольно жесткий карантин

Отметим, что в Турции действуют достаточно жесткие карантинные ограничения. Не работают заведения общественного питания, блюда и напитки продают только на вынос.

Действует комендантский час, однако от него освободили туристов. Торговые центры, продуктовые магазины и рынки могут работать исключительно с 10:00 до 21:00.

Обратите внимание! В обычном режиме работают рестораны при гостиницах и аэропортах.