В Турции идентифицировали погибших украинцев с судна "Арвин": детали
В Турции 18 января идентифицировали тела 2 моряков, погибших при крушении с грузовым судном "Арвин" в Черном море.
Сейчас пропавшими без вести считаются 3 человека. Спасательно-поисковые мероприятия продолжаются. Об этом заявил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, сообщает Укринформ.
Актуально Спасенные с затонувшего судна украинские моряки рассказали об аварии: как все было
Произошло опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она продлится и завтра,
– заявил Билык.
Что еще сказал Билык
- Погода существенно осложнила процесс поднятия на поверхность тел погибших.
- Пришлось привлекать дополнительную технику.
- Сейчас тела уже доставили в морг местной больницы.
Что известно о катастрофе с "Арвин"
- Судно затонуло 17 января в территориальных водах Черного моря.
- На борту находились 12 человек. Среди них – 10 граждан Украины.
- Спасти удалось 6 пострадавших.
- Всего известно о 3 жертвах катастрофы.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter