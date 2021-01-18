В Турции 18 января идентифицировали тела 2 моряков, погибших при крушении с грузовым судном "Арвин" в Черном море.

Сейчас пропавшими без вести считаются 3 человека. Спасательно-поисковые мероприятия продолжаются. Об этом заявил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, сообщает Укринформ.

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Произошло опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она продлится и завтра,

– заявил Билык.

Что еще сказал Билык

Погода существенно осложнила процесс поднятия на поверхность тел погибших.

Пришлось привлекать дополнительную технику.

Сейчас тела уже доставили в морг местной больницы.

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