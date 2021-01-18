На глазах у свидетелей: в Турции мужчина порезал жену-украинку – жуткие фото 18+
В торговом центре города Бакьоркеи мужчина, находящийся в процессе развода, из-за ревности напал с ножом на украинку Анну Бутим. Произошло все 15 января.
Пострадавшую госпитализировали в больницу с ранениями лица. Об этом сообщает местное издание Tum-haberler.com.
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Самого же нападавшего задержали. Ему инкриминируют покушение на убийство.
Что известно о нападении на украинку в Турции
Украинку порезал ее муж из-за ревности / Фото Tum-haberler.com
- После решения женщины о разводе мужчина много раз угрожал ей убийством.
- Злоумышленник не знал, где живет женщина, но после публикации ею фото в Instagram увидел торговый центр, куда она ходит.
- Через несколько дней после поста в соцсети он увидел украинку в зале ТЦ, схватил ее за волосы и начал резать ножом.
Разъяренного мужчину оттащили от пострадавшей и задержали охранники заведения. После этого его передали полицейским.
Сама же женщина говорит, что злоумышленник хотел ее убить, но ему не дали порезать ей горло.
Гражданину Турции инкриминируют покушение на убийство / Фото Tum-haberler.com
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