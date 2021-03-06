В начале 2014 года главной опасностью была концентрация российских войск вдоль северного и восточного рубежа. Именно украинские военные в Крыму помогли Украине подготовиться к противодействию и отражение наступления оккупанта.

Об этом рассказал бывший председатель Верховной Рады Александр Турчинов. И добавил, что наши военные на полуострове фактически без связи с центром продержались около месяца.

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Он вспомнил, что очень много украинских солдат перешли на сторону России во время оккупации Крыма. Поэтому осталось около 30% военнослужащих, которые не сдали Украину. Они получили команду защищать свою воинскую часть.

"Они дали нам то время, которое было необходимо, чтобы подготовиться к отражению российского наступления", – отметил Александр Турчинов.

Россия готовилась к вторжению уже на материковую Украину, – Турчинов

По его словам, российский начштаба (начальник штаба – 24 канал) сконцентрировал на украинской границе очень мощную военную группировку – более 200 тысяч военнослужащих с резервами, а на пограничных аэродромах разместил штурмовую авиацию.

Россия готовилась к вторжению уже на материковую Украину. 1 марта 2014 года парламент РФ дал согласие на ввод войск в Украину,

– сообщил политик.

Он подчеркнул, в те дни военное руководство Украины ожидало наступления русских войск на нескольких стратегических направлениях:

киевском;

харьковском;

донецком.

Кроме этого, была опасность, что Россия пойдет в наступление с полуострова, ведь там было сконцентрировано очень много их войск – именно в направлении Херсона и Одессы.

Впрочем Александр Турчинов рассказал, что Генштаб мог выставить тогда всего несколько батальонов тактических групп – это около 5 тысяч военнослужащих, которые хоть как-то могли выполнять боевые задачи.

Турчинов: Мы готовили мобилизацию

Экс-глава Верховной Рады отметил, военное руководство начало в начале 2014 года активно готовить мобилизацию. Однако ее нельзя было сразу сказать, потому что в Украине была полностью разрушена система военкоматов.

Они серьезно готовились к войне против нас. И российская агентура, которая фактически управляла Минобороны и Генеральным штабом во времена Януковича, уничтожила всю инфраструктуру, в частности, и реестр военного обязательства,

– подчеркнул он.

Кроме этого, нужно было учить Вооруженные силы Украины отражать наступление врага.

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По словам Александра Турчинова, фактически большинством военных служащих тогда была молодежь – 18-летние солдаты срочной службы. Они в течение года вообще не стреляли. Поэтому произошли масштабные учения весеннего призыва, во время которых в экстремальных условиях готовили ВСУ к отражению российского наступления.

"Также восстанавливали наше оружие, военную технику, которая фактически была непригодной для использования. Чтобы когда начнется вторжение на Востоке, мы могли остановить его и отбить наступление", – подытожил он.

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