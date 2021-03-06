Александр Турчинов вспомнил, в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своего государства. На момент оккупации Крыма военные должны были с нуля защищать Украину.

По словам бывшего главы Верховной Рады, был слишком ограничен инструментарий и возможности страны, которая находилась в критическом состоянии. В частности, в тяжелом экономическом положении.

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Александр Турчинов подчеркнул, Крым можно было бы защитить, если бы мы:

не отказались от нашего стратегического (ядерного) оружия;

не пошли бы на раздел Черноморского флота и не создали там мощную российскую базу;

не подписали Харьковские соглашения;

системно не уничтожали и не разоружали нашу армию.

Вы знаете, то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну,

– подчеркнул он.

И добавил, что на момент оккупации полуострова на счету в казначействе было около 100 тысяч гривен. Поэтому слишком был ограничен инструментарий, чтобы его можно было использовать.

Континентальная война была главной опасностью, – Турчинов

Бывший глава Верховной Рады отметил, многие люди не понимают, что главной опасностью была полноценная континентальная война. В российском генштабе планировали завершить полную оккупацию, и сломать украинских военных в Крыму до 1 марта."Тогда, 1 марта, решение принял российский парламент, и началось континентальное вторжение", – рассказал Александр Турчинов.

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По его мнению, Украина смогла тогда сломать планы Кремля и защитить наше государство. Но Россия увидела, как удалось подавить все сепаратистские мятежи – от Харькова до Одессы.

Тогда они и начали военную операцию на Донбассе, которая продолжается и сейчас. Это реалии того времени, их надо знать и понимать,

– подытожил он.

Александр Турчинов об оккупации Россией Крыма: смотрите видео