Александра Тупицкого президент Украины временно отстранил от работы главой Конституционного Суда. Сейчас судья отдыхает в Дубае, и там, в гостинице, его встретили активисты из Украины.

10 января во СМИ появилась информация, что Александр Тупицкий новогодне-рождественские праздники проводит в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. И уже на следующий день появилось видео его встречи с активистами из Украины, которое опубликовал телеграм-канал "Карточный Офис".

Подробно об отдыхе Тупицкого Председатель КСУ поселился в королевской вилле за 300 тысяч: фото

Тупицкий в Дубае поговорил с активистом из Украины

Разговор в гостинице Kempinski Palm Jumeirah начался с того, что активист положил на стол Тупицкого "деньги".

От налогоплательщиков Украины – материальная помощь. Дорогой отель, а у вас маленькая зарплата. И на Крым, на дачу – на рубли разменяете,

– сказал человек, голос которого в видео изменен.

В ответ судья спокойно предложил мужчине присесть рядом, и, возможно, расспросить обо всем, что его интересует.

Во время разговора Тупицкий отметил, что СМИ показывают, будто он живет в дорогих апартаментах, "которых в действительности не существует". А живет он на самом деле совсем не в вилле за 300 тысяч гривен в день.

Но сколько стоит именно его номер, судья не сказал: "Когда приеду в Украину, все задекларирую".

Как Тупицкий пообщался с активистом из Украины: смотрите видео

Тупицкий попытался объяснить и скандал со своей недвижимостью в Крыму

Судья заявил, что у него "не прибавилось, и не убавилось земли". А незедекларировал он 126 квадратных метров, которые "наложились" (один участок на другой). А договора купли-продажи на нее нет.

Именно поэтому судья обратился к НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции), по его словам, чтобы там разъяснили, как в такой ситуации действовать.

А избавиться от этой недвижимости Тупицкий не может якобы из-за того, что против него в России начато уголовное производство.



Что следует помнить об Александре Тупицком и скандале вокруг него / Инфографика 24 канала