Главу Конституционного суда Александра Тупицкого вызывают 28 декабря для проведения процессуальных действий. Согласно информации СМИ, судье должны вручить подозрение по уголовному делу.

В Офисе Генпрокурора деталей пока не сообщают

В Офисе генпрокурора не уточнили, о каких именно процессуальные действиях идет речь. "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщает, что дело касается незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

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В настоящее время сотрудники ГБР прибыли к зданию Конституционного Суда. Однако повестку вручить пока не удается, потому что Тупицкий находится в зале заседаний.

Повестка Александру Тупицкому / Фото РБК-Украина

СМИ обнародовали пленки с записями Тупицкого

Отметим, что ранее "Схемы" обнародовали пленки с записями Александра Тупицкого и бизнесмена Владислава Дрегер в 2018 году. На записях идет речь о причастности председателя КСУ к судейскому мошенничеству и связи с Зуевским энергомеханическим заводом, на оккупированной территории Донбасса.

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