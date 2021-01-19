Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкому по 2 статьям.

Что говорят в ГБР

Тупицкий после сообщения о подозрении игнорирует его и делает вид, будто он не подозреваемый, посещая работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Кстати Тупицкого не впускают в здание КСУ: судья написал заявление в полицию

Кроме того, в бюро добавили, что судья препятствует установлению истины.

Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы суда, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а лишь связаны с его участием в уголовном производстве,

– подчеркнули в ГБР.

Что этому предшествовало