Тупицкому сообщили о подозрении: что известно
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкому по 2 статьям.
Что говорят в ГБР
Тупицкий после сообщения о подозрении игнорирует его и делает вид, будто он не подозреваемый, посещая работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Кстати Тупицкого не впускают в здание КСУ: судья написал заявление в полицию
Кроме того, в бюро добавили, что судья препятствует установлению истины.
Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы суда, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а лишь связаны с его участием в уголовном производстве,
– подчеркнули в ГБР.
Что этому предшествовало
- Тупицкий должен был прийти в офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года для проведения процессуальных действий. Однако судья не явился, поэтому подозрение прислали по почте.
- Впоследствии, 29 декабря, Тупицкого на 2 месяца отстранили от должности главы КСУ.
- По информации СМИ, дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.
Поделиться новостью