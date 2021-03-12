На Тупицкого все еще распределяют дела в Конституционном Суде, несмотря на отстранение – "Схемы"
После того, как указом президента Владимира Зеленского скандального судью Конституционного Суда Александра Тупицкого отстранили от должности, на него продолжают распределять дела. Таких случаев было, по меньшей мере, 3.
Источник:"Схемы"
Это случилось уже в 2021 году, после того, как Офис генпрокурора объявил Тупицкому о подозрении. Об этом говорится в расследовании "КСУ: Хроники беспредела".
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Дела на судью Тупицкого продолжали распределяться и после того, как госохрана прекратила пускать его в помещение КСУ.
Пока известно о 3 делах, которые распределили на судью.
► Первое дело – это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина. Она поступила 5 января 2021 года и касалась соответствия Конституции отдельных положений таких законов:
- "О предотвращении финансовой катастрофы и создание предпосылок для экономического роста в Украине";
- закона "О национальной полиции".
► 25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба – от гражданина Олега Тищенко. Она касалась соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".
► Третье дело попало на Тупицкого 22 февраля этого года. Это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.
Как это прокомментировали в КСУ
На вопрос журналистов, как рассматривает дела отстраненный судья Тупицкий (который также не имеет доступа в помещения суда), в Конституционном суде сообщили:
"Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер по всех конституционных представлениях, обращениях, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого".
Чем еще занимается Тупицкий в суде
Более того, журналисты установили, что Тупицкий также готовит для других судей КСУ проекты повестки дня. То есть, частично это он решает что именно им надо рассматривать, а что – нет.
Сам Александр Тупицкий на просьбу журналистов о комментарии пока не ответил.
Действительно ли "отстранили" Тупицкого: смотрите в видео программы "Схемы"
Что известно об отстранении Тупицкого: главное
- В конце октября 2020 года КСУ признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Такое решение раскритиковали и украинское общество, и международные партнеры.
- Офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года прислал по почте уведомление о подозрении голове КСУ Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- 29 декабря Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности главы КСУ, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта. Но судья продолжает получать зарплату.
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