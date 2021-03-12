После того, как указом президента Владимира Зеленского скандального судью Конституционного Суда Александра Тупицкого отстранили от должности, на него продолжают распределять дела. Таких случаев было, по меньшей мере, 3.

Это случилось уже в 2021 году, после того, как Офис генпрокурора объявил Тупицкому о подозрении. Об этом говорится в расследовании "КСУ: Хроники беспредела".

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Дела на судью Тупицкого продолжали распределяться и после того, как госохрана прекратила пускать его в помещение КСУ.

Пока известно о 3 делах, которые распределили на судью.

► Первое дело – это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина. Она поступила 5 января 2021 года и касалась соответствия Конституции отдельных положений таких законов:

"О предотвращении финансовой катастрофы и создание предпосылок для экономического роста в Украине";

закона "О национальной полиции".

► 25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба – от гражданина Олега Тищенко. Она касалась соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

► Третье дело попало на Тупицкого 22 февраля этого года. Это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Как это прокомментировали в КСУ

На вопрос журналистов, как рассматривает дела отстраненный судья Тупицкий (который также не имеет доступа в помещения суда), в Конституционном суде сообщили:

"Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер по всех конституционных представлениях, обращениях, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого".

Чем еще занимается Тупицкий в суде

Более того, журналисты установили, что Тупицкий также готовит для других судей КСУ проекты повестки дня. То есть, частично это он решает что именно им надо рассматривать, а что – нет.

Интересно. Судья Игорь Слиденко заявил, что "юридически председатель суда – Тупицкий, де-факто его обязанности выполняет Головатый".

Сам Александр Тупицкий на просьбу журналистов о комментарии пока не ответил.

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Что известно об отстранении Тупицкого: главное

В конце октября 2020 года КСУ признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Такое решение раскритиковали и украинское общество, и международные партнеры.

Офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года прислал по почте уведомление о подозрении голове КСУ Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности главы КСУ, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта. Но судья продолжает получать зарплату.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала