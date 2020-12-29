Тупицкого отстранили от должности главы КСУ
Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого отстранили от должности. Ранее Офис генпрокурора уже направил президенту Владимиру Зеленскому соответствующее ходатайство.
Указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Важно Что говорят в КСУ о возможном отстранении Тупицкого и его неявке к прокурорам: детали
Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса,
– подчеркнул Зеленский.
Что известно об одобрении этого решения
Решение приняли после получения и обработки специалистами Офиса Президента соответствующего ходатайства Офиса генерального прокурора об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на 2 месяца.
Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого / Фото пресс-служба Офиса Президента
Заметим, что, согласно статье 154 уголовно-процессуального кодекса, вопрос об отстранении лиц, которых назначает президент, решает сам глава государства.
В то же время представитель президента в КСУ Федор Вениславский отметил: по убеждению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины О Конституционном суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей.
Заседание СНБО / Фото пресс-служба Офиса Президента
Как отреагировали в "Слуге народа"
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что главе КСУ сообщили о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.
Ранее Зеленский провел заседание СНБО: решали вопросы КСУ
"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет доверия к этой институции", – добавил он.
В чем обвиняют Тупицкого
- По сообщению Офиса генпрокурора, председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- По информации СМИ, дело против Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.
- 28 декабря Тупицкий должен был прийти в офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Впрочем, глава КСУ там не появился по семейным обстоятельствам.
- Из-за этого Офис генпрокурора направил Александру Тупицкому сообщение о подозрении по почте.
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