Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого отстранили от должности. Ранее Офис генпрокурора уже направил президенту Владимиру Зеленскому соответствующее ходатайство.

Указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса,

– подчеркнул Зеленский.

Что известно об одобрении этого решения

Решение приняли после получения и обработки специалистами Офиса Президента соответствующего ходатайства Офиса генерального прокурора об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на 2 месяца.



Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого / Фото пресс-служба Офиса Президента

Заметим, что, согласно статье 154 уголовно-процессуального кодекса, вопрос об отстранении лиц, которых назначает президент, решает сам глава государства.

В то же время представитель президента в КСУ Федор Вениславский отметил: по убеждению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины О Конституционном суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей.



Заседание СНБО / Фото пресс-служба Офиса Президента

Как отреагировали в "Слуге народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что главе КСУ сообщили о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

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"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет доверия к этой институции", – добавил он.

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