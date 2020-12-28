В офисе генпрокурора не планируют избирать меру пресечения для председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Перед этим судьи отправили подозрение по почте.

Почему Тупицкому не будут избирать меру пресечения

Все потому, что Тупицкому инкриминируют нетяжкие преступления. Об этом заявила пресс-секретарь офиса генпрокурора Марина Хоменко, сообщает Интерфакс-Украина.

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Меру пресечения избирать не планируют,

– отметила Хоменко.

Что известно о подозрении для Тупицкого

Подозрение 28 декабря Тупицкому прислали по почте, потому что судья не пришел в офис генпрокурора. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля, а также в даче ложных показаний. По информации СМИ, дело касается завладения активами Зуевского энергомеханического завода.

Кстати, Тупицкий утверждает, что не явился в прокуратуру из-за семейных обстоятельств.

Обратите внимание! Тупицкого хотят отстранить от должности главы КСУ. Соответствующее ходатайство офис Генпрокурора уже направил к президенту Владимиру Зеленскому.

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