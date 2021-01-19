Александра Тупицкого, которого временно отстранили от обязанностей главы КСУ, не впускают на работу. Такие действия он считает незаконными, поэтому вызвал полицию к зданию суда.

Тупицкий написал заявление о препятствовании выполнению им служебных обязанностей. Он просит полицию выяснить, кто и на каких основаниях препятствует его работе, сообщает "Радио Свобода".

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Судья жалуется, что "неизвестные лица" не пускают его на рабочее место, ссылаясь на указ президента об отстранении Тупицкого от должности в КСУ.

Справка. 29 декабря президент Зеленский отстранил Тупицкого от должности на 2 месяца после ходатайства Офиса генпрокурора. Его подозревают в подкупе свидетеля и заведомо ложных показаниях.

Отстраненный от обязанностей председатель КСУ отметил, что только он как председатель суда может распоряжаться финансами учреждения или, например, подписывать документы.

То есть это приводит к блокировке всего органа. Сегодня фактически произошел захват Конституционного Суда. Сюда стянули какие-то подразделения,

– отметил Тупицкий.

Он также подчеркнул, что работа судьи КСУ регламентируется только Конституцией и законом "О Конституционном суде". Мол, отстранение от должности этими документами не предусмотрено.

Как отреагировала полиция

Правоохранители согласились зафиксировать обращение Александра Тупицкого, свое решение комментировать они отказались. Пока неизвестно, зарегистрировала ли Нацполиция заявление судьи.



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