Судья Конституционного Суда Александр Тупицкий подал иск об обжаловании своего отстранения. Ранее указ об отстранении судьи подписал президент Владимир Зеленский.

Источник: Верховный суд, "Интерфакс-Украина"

Иск об обжаловании решения Зеленского Тупицкий подал в Верховный суд 1 февраля.

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В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента от 29 декабря 2020 года об отстранении от должности судьи Конституционного Суда,

– сообщили в ВСУ.

Отметим, ранее Тупицкий несколько раз пытался попасть в здание КСУ, однако его не пропускали охранники.

Почему Зеленский отстранил Тупицкого

27 октября под руководством Тупицкого КСУ отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.

Кроме того, главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Когда Офис генпрокурора вызвал Тупицкого на допрос, тот не явился.

Поэтому Зеленский на 2 месяца отстранил судью от работы.

В КСУ говорят, что так президент заблокировал работу суда.

Однако в Офисе Президента отметили, что отстранение Тупицкого не блокирует работу КСУ, ведь судьи могут принимать решения и без него.



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