Тупицкий в Верховном суде обжалует свое отстранение от должности
Судья Конституционного Суда Александр Тупицкий подал иск об обжаловании своего отстранения. Ранее указ об отстранении судьи подписал президент Владимир Зеленский.
Источник: Верховный суд, "Интерфакс-Украина"
Иск об обжаловании решения Зеленского Тупицкий подал в Верховный суд 1 февраля.
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В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента от 29 декабря 2020 года об отстранении от должности судьи Конституционного Суда,
– сообщили в ВСУ.
Отметим, ранее Тупицкий несколько раз пытался попасть в здание КСУ, однако его не пропускали охранники.
Почему Зеленский отстранил Тупицкого
- 27 октября под руководством Тупицкого КСУ отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.
- Кроме того, главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Когда Офис генпрокурора вызвал Тупицкого на допрос, тот не явился.
- Поэтому Зеленский на 2 месяца отстранил судью от работы.
- В КСУ говорят, что так президент заблокировал работу суда.
- Однако в Офисе Президента отметили, что отстранение Тупицкого не блокирует работу КСУ, ведь судьи могут принимать решения и без него.
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