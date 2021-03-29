Владимир Зеленский 27 марта подписал указ об отмене назначения на должность судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. С этого момента они потеряли свой статус и являются обычными гражданами Украины. .

Эти судьи уже не имюет возможности как-то влиять на работу КСУ. Об этом рассказал представитель президента в Конституционном Суде и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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Он также подчеркнул, что Тупицкий и Касминин не имеют статуса судьи в отставке. Ведь он наступает тогда, когда судья сам пишет соответствующее заявление.

И объяснил, чтобы получить статус судьи в отставке, они должны были написать заявление, за которое должны проголосовать 12 судей КСУ. Но они потеряли этот статус, ведь был отменен указ о назначении.

На сегодня они не имеют никаких возможностей каким-то образом влиять на деятельность КСУ. Являются обычными гражданами и имеют такие же права,

– отметил Вениславский.

По его словам, Тупинский и Касминин имели достаточно весомое влияние на Конституционный Суд. Однако после отмены указа об их назначении КСУ точно будет работать значительно эффективнее и работа там нормализуется.

Шансы оспорить указ президента – довольно призрачные, – Вениславский

Федор Вениславский считает, что Тупицкий и Касминин будут оспаривать решение президента.

"Думаю, что шансы у них довольно призрачные. По моему убеждению, юридических оснований для того, чтобы суд отменил указ президента, точно нет", – подчеркнул представитель президента в КСУ.

Он отметил, что Владимир Зеленский действовал в соответствии с конституционными полномочиями президента и законом о нацбезопасности.

Федор Вениславский об отмене указа о назначении двух судей КСУ:

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